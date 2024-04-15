Колотов Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колотов Василий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

06.01.1920 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
09.01.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иосиф Сергеевич Сватков
Восприемник
29.08.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Александр Павлович Берновский
Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
06.01.1920 ст.
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Причина смерти: от тифа
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