Колотов Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти06.01.1920 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
09.01.1893 ст.
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иосиф Сергеевич Сватков
Восприемник
29.08.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Александр Павлович Берновский
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.01.1920 ст.
Причина смерти: от тифа