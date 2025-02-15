Колотова (Пимшина) Екатерина Михайловна 1863 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колотова (Пимшина) Екатерина Михайловна

Место рождения

Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Канавы, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
25.01.1882 ст.

Муж: Колотов Василий Семенович

Архивный документ | ИА Омской области Ф16 О6Д78, стр.480
Восприемник
21.04.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Федор Григорьевич Волгин
Восприемник
23.11.1908 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Александр Федорович Тельцов
Восприемник
10.05.1909 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Кирилл Емельянович Кашкин
Смерть
Неизвестно

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