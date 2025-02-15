Колотова (Пимшина) Екатерина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1882 ст.
Архивный документ | ИА Омской области Ф16 О6Д78, стр.480
Восприемник
21.04.1897 ст.
Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Федор Григорьевич Волгин
Восприемник
23.11.1908 ст.
Александр Федорович Тельцов
Восприемник
10.05.1909 ст.
Кирилл Емельянович Кашкин
Смерть
Неизвестно