Горячий Кузьма Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорячий Кузьма Васильевич

Горячий Кузьма Васильевич

Место рождения

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1847 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячая Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.

Сын: Горячий Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Горячая Мария Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Горячий Григорий Кузьмич

Мать ребёнка: Горячая Мария Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.

Дочь: Горячая Марина Кузьминична

Мать ребёнка: Горячая Мария Кузьминична

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.