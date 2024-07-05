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Горячая Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

08.05.1898 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горячий Кузьма Васильевич

Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.

Сын: Горячий Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Горячий Кузьма Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Горячий Григорий Кузьмич

Отец ребёнка: Горячий Кузьма Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.

Дочь: Горячая Марина Кузьминична

Отец ребёнка: Горячий Кузьма Васильевич

Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
08.05.1898 ст.
Еловка, Шалаховская волость, Невельский уезд

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