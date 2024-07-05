Горячая Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1847
Дата смерти08.05.1898 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.04.1876 ст.
Сын: Горячий Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Горячий Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Горячий Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
19.07.1885 ст.
Дочь: Горячая Марина Кузьминична
Отец ребёнка: Горячий Кузьма Васильевич
Смерть
08.05.1898 ст.