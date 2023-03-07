Чувашева Дарья Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын: Чувашев Павел Ефимов
Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Чувашев Фома Ефимов
Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов
Рождение ребёнка
Около 1792
Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов
Рождение ребёнка
08.05.1796 ст.
Сын: Чувашев Исайя Ефимов
Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов
Рождение ребёнка
18.07.1797 ст.
Дочь: Марина Ефимова
Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов
Рождение ребёнка
Около 1803
Дочь: Евдокия Ефимова
Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашев Ефим Якимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812