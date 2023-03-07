Чувашева Дарья Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Дарья Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Чувашев Павел Ефимов

Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Чувашев Фома Ефимов

Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Чувашев Григорий Ефимов

Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1796 ст.

Сын: Чувашев Исайя Ефимов

Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1797 ст.

Дочь: Марина Ефимова

Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Дочь: Евдокия Ефимова

Отец ребёнка: Чувашев Ефим Якимов

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Ефим Якимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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