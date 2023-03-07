Чувашев Фома Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Чувашев Ефим Якимов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Чувашева Марфа Ульянова
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Чувашев Елисей Фомин
Мать ребёнка: Чувашева Марфа Ульянова
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: Чувашева Марфа Ульянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Марфа Ульянова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829