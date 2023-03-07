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Чувашев Фома Ефимов

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Чувашев Ефим Якимов

Мать: Чувашева Дарья Евдокимова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Чувашева Марфа Ульянова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Чувашев Елисей Фомин

Мать ребёнка: Чувашева Марфа Ульянова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Чувашев Климонт Фомин

Мать ребёнка: Чувашева Марфа Ульянова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Марфа Ульянова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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