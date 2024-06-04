Чувашев Павел Ефимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Чувашев Ефим Якимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Агафья Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: (Чувашева) Марфа Павловна
Мать ребёнка: Чувашева Агафья Яковлева
Смерть
После 1812