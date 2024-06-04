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Чувашев Павел Ефимов

Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Отец

Около 1772 г.р.

Мать

Около 1768 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Чувашев Ефим Якимов

Мать: Чувашева Дарья Евдокимова

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Агафья Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: (Чувашева) Марфа Павловна

Мать ребёнка: Чувашева Агафья Яковлева

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812

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