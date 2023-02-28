Агапова (Кочкина) Анастасия Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: Кочкин Никита Тимофеевич
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
31.01.1900 ст.
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
03.12.1900 ст.
Сын: Агапов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Агапов Тимофей Васильевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.
Сын: Агапов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Агапов Тимофей Васильевич
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.
Отец ребёнка: Агапов Тимофей Васильевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно