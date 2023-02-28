Агапова (Кочкина) Анастасия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Кочкина) Анастасия Никитична

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Кочкин Никита Тимофеевич

Мать: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
31.01.1900 ст.

Муж: Агапов Тимофей Васильевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
03.12.1900 ст.

Сын: Агапов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Агапов Тимофей Васильевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
13.08.1903 ст.

Сын: Агапов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Агапов Тимофей Васильевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Рождение ребёнка
21.12.1906 ст.

Сын: Агапов Федор Тимофеевич

Отец ребёнка: Агапов Тимофей Васильевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
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