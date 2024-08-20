Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich
Место рожденияKutaisi, Imereti, Georgia
Дата рождения24.12.1862
Дата смерти21.12.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1904
Сын: Balanchine George
Мать ребёнка: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
19.05.1906
Сын: Баланчивадзе (Balanchivadze) Андрей Мелитонович
Мать ребёнка: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна
Смерть
21.12.1937