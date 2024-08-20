Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich

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Место рождения

Kutaisi, Imereti, Georgia

Дата рождения

24.12.1862

Дата смерти

21.12.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1904 г.р.
1906 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.01.1904

Сын: Balanchine George

Мать ребёнка: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Баланчивадзе (Balanchivadze) Андрей Мелитонович

Мать ребёнка: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна

Смерть
21.12.1937

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