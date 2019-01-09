Balanchine George
Место рожденияРоссия, Петроград
Дата рождения09.01.1904
Дата смерти30.04.1983
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904
Отец: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Leclercq) Tanaquil
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1913 по 1921
Работа или профессия
С 1920 по 1923
Образование
С 1921 по 1923
Работа или профессия
С 1921 по 1924
Эмиграция
1923
Место жительства
1924
Бракосочетание
1924
Работа или профессия
С 1924 по 1929
Бракосочетание
1938
Гражданство
1939
Развод
1946
Бракосочетание
16.08.1946
Смерть
30.04.1983