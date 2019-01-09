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Balanchine George

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Место рождения

Россия, Петроград

Дата рождения

09.01.1904

Дата смерти

30.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1904

Отец: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich

Мать: Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Leclercq) Tanaquil

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1913 по 1921
Работа или профессия
С 1920 по 1923
Образование
С 1921 по 1923
Работа или профессия
С 1921 по 1924
Эмиграция
1923
Место жительства
1924
Бракосочетание
1924

Жена: (Geva (Zheverzheev) (Жевержеева)) Tamara (Тамара Левкиевна) (Тамара Левкиевна)

Работа или профессия
С 1924 по 1929
Развод
1926

Жена: (Geva (Zheverzheev) (Жевержеева)) Tamara (Тамара Левкиевна) (Тамара Левкиевна)

Бракосочетание
1938

Жена: (Hartwig (Zorina)) Eva Brigitta (Vera)

Гражданство
1939
Развод
1946

Жена: (Hartwig (Zorina)) Eva Brigitta (Vera)

Бракосочетание
16.08.1946

Жена: (Tallchief) Elizabeth Maria Marie Betty Marie

Смерть
30.04.1983

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