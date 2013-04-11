(Tallchief) Elizabeth Maria Marie Betty Marie
Место рожденияFairfax, Osage, Oklahoma, United States
Дата рождения24.01.1925
Дата смерти11.04.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.08.1946
Муж: Balanchine George
Смерть
11.04.2013