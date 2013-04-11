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(Tallchief) Elizabeth Maria Marie Betty Marie

Место рождения

Fairfax, Osage, Oklahoma, United States

Дата рождения

24.01.1925

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
16.08.1946

Муж: Balanchine George

Смерть
11.04.2013

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