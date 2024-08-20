Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиBalanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна

Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

1904 г.р.
1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich

Рождение ребёнка
09.01.1904

Сын: Balanchine George

Отец ребёнка: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich

Рождение ребёнка
19.05.1906

Сын: Баланчивадзе (Balanchivadze) Андрей Мелитонович

Отец ребёнка: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.