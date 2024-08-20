Balanchivadze (Vasilyeva Васильева) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich
Рождение ребёнка
09.01.1904
Сын: Balanchine George
Отец ребёнка: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich
Рождение ребёнка
19.05.1906
Сын: Баланчивадзе (Balanchivadze) Андрей Мелитонович
Отец ребёнка: Баланчивадзе (Balanchivadze) Мелитон Антонович Meliton Antonovich
Смерть
Неизвестно