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Королев Дементий

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Место рождения

Яковлево, Подольск, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Крутицкая Александра Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Яковлево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Иван Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Яковлево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королев Михаил Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Яковлево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хромова Анисия Дементьевна

Мать ребёнка: не указана

Яковлево, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно
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