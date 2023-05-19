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Королев Иван Дементьевич

Место рождения

Яковлево, Подольск, Московская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Королев Дементий Михайлович

Мать: Королева Мария Сергеевна

Яковлево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Жена: Королева Гликерия Васильевна

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1898

Сын: Королев Василий Иванович

Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
21.02.1901

Дочь: Королева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
13.07.1903

Дочь: Королева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
13.02.1908

Дочь: Королева Александра Ивановна

Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
23.12.1909

Сын: Королев Иван Иванович

Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна

Рождение ребёнка
29.12.1911

Дочь: Королева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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