Королев Иван Дементьевич
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
15.12.1898
Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
21.02.1901
Дочь: Королева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
13.07.1903
Дочь: Королева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
13.02.1908
Дочь: Королева Александра Ивановна
Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
23.12.1909
Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна
Рождение ребёнка
29.12.1911
Дочь: Королева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Королева Гликерия Васильевна
Смерть
Неизвестно