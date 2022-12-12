деревня Яковлево, деревня Яковлево, Подольск, Московская область (на 2019) — Familio

Яковлево

Подольск, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Подольский уезд, Сухановская волость
1227. Яковлево, деревня бывшая владельческая, при речке Гвоздве, дворов 42, жителей 271, лавка, 2 канительно-мишурн. зав., ткацкая фабрика

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Подольск
40568Яковлеводеревня55°30'с.ш.37°41'в.д.N-37-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Подольск
46760000386д Яковлеводеревня
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