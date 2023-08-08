Голицына (Милославская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Милославская) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1697

Дата смерти

17.12.1767

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1697

Отец: Милославский Александр Иванович

Мать: Милославская Софья Алексеевна

Бракосочетание
?.02.1721

Муж: Голицын Сергей Борисович

Рождение ребёнка
05.06.1724

Сын: Голицын Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович

Рождение ребёнка
25.07.1726

Сын: Голицын Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович

Рождение ребёнка
05.02.1729

Сын: Голицын Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович

Рождение ребёнка
17.07.1735

Сын: Голицын Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович

Смерть
17.12.1767
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