Голицына (Милославская) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1697
Дата смерти17.12.1767
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1697
Бракосочетание
?.02.1721
Рождение ребёнка
05.06.1724
Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович
Рождение ребёнка
25.07.1726
Сын: Голицын Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович
Рождение ребёнка
05.02.1729
Сын: Голицын Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович
Рождение ребёнка
17.07.1735
Отец ребёнка: Голицын Сергей Борисович
Смерть
17.12.1767