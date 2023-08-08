Милославская (Соковнина) Софья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1678
Дата смерти10.09.1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1695
Рождение ребёнка
17.01.1697
Дочь: Голицына Мария Александровна
Отец ребёнка: Милославский Александр Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1700
Дочь: Нарышкина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Милославский Александр Иванович
Рождение ребёнка
После 1700
Дочь: Грушецкaя Анна Александровна
Отец ребёнка: Милославский Александр Иванович
Смерть
10.09.1746