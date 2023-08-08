Милославская (Соковнина) Софья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милославская (Соковнина) Софья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1678

Дата смерти

10.09.1746

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1678

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1695

Муж: Милославский Александр Иванович

Рождение ребёнка
17.01.1697

Дочь: Голицына Мария Александровна

Отец ребёнка: Милославский Александр Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1700

Дочь: Нарышкина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Милославский Александр Иванович

Рождение ребёнка
После 1700

Дочь: Грушецкaя Анна Александровна

Отец ребёнка: Милославский Александр Иванович

Смерть
10.09.1746
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