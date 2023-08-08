Голицын Сергей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолицын Сергей Борисович

Голицын Сергей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1687

Дата смерти

07.12.1758

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.02.1721

Жена: Голицына Мария Александровна

Рождение ребёнка
05.06.1724

Сын: Голицын Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.07.1726

Сын: Голицын Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна

Рождение ребёнка
05.02.1729

Сын: Голицын Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна

Рождение ребёнка
17.07.1735

Сын: Голицын Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна

Смерть
07.12.1758
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close