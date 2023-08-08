Голицын Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1687
Дата смерти07.12.1758
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
?.02.1721
Рождение ребёнка
05.06.1724
Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.07.1726
Сын: Голицын Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна
Рождение ребёнка
05.02.1729
Сын: Голицын Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна
Рождение ребёнка
17.07.1735
Мать ребёнка: Голицына Мария Александровна
Смерть
07.12.1758