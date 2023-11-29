Смушко Игнатий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катковская Надежда Игнатьевна
Мать ребёнка: Смушко Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смушко Ирина
Рождение ребёнка
1902
Сын: Смушко Константин Игнатьевич
Мать ребёнка: Смушко Ирина