Смушко Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смушко Игнатий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катковская Надежда Игнатьевна

Мать ребёнка: Смушко Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смушко Ирина

Рождение ребёнка
1902

Сын: Смушко Константин Игнатьевич

Мать ребёнка: Смушко Ирина

Смерть
1946

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