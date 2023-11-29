Катковская Надежда Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катковская Надежда Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смушко Игнатий

Мать: Смушко Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катковский Федор Борисович

Отец ребёнка: Катковский Борис

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катковский Иван Борисович

Отец ребёнка: Катковский Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катковский Борис

Смерть
Неизвестно

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