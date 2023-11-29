Катковская Надежда Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смушко Игнатий
Мать: Смушко Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катковский Федор Борисович
Отец ребёнка: Катковский Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катковский Иван Борисович
Отец ребёнка: Катковский Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катковский Борис
Смерть
Неизвестно