Петруничева (Матюхина) Клавдия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петруничева (Матюхина) Клавдия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1908

Дата смерти

19.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908

Отец: Матюхин Пётр Яковлевич

Мать: Матюхина Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
10.08.1936

Дочь: Нина Ивановна

Отец ребёнка: Петруничев Иван Васильевич

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.08.1940

Дочь: Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Петруничев Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петруничев Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
19.04.1973
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
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