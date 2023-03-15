Петруничева (Матюхина) Клавдия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1908
Дата смерти19.04.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1908
Отец: Матюхин Пётр Яковлевич
Мать: Матюхина Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
10.08.1936
Дочь: Нина Ивановна
Отец ребёнка: Петруничев Иван Васильевич
Рождение ребёнка
26.08.1940
Дочь: Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Петруничев Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.04.1973
Похороны
Неизвестно