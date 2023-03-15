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Матюхина Ульяна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Алексей Петрович

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Матюхина) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюхин Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.

Сын: Матюхин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.04.1900

Сын: Матюхин Николай Петрович

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич

Ясеновая, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.01.1908

Сын: Матюхин Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1908

Дочь: Петруничева (Матюхина) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич

Рождение ребёнка
12.06.1911

Сын: Матюхин Павел Петрович

Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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