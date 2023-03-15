Матюхина Ульяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Матюхина) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.05.1897 ст.
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
23.04.1900
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
05.01.1908
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
21.05.1908
Дочь: Петруничева (Матюхина) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич
Рождение ребёнка
12.06.1911
Отец ребёнка: Матюхин Пётр Яковлевич
Смерть
Неизвестно