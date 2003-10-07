(Петруничева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения10.08.1936
Дата смерти07.10.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кабанов ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.10.2003
Похороны
Неизвестно