(Петруничева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Петруничева) Нина Ивановна

(Петруничева) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.08.1936

Дата смерти

07.10.2003

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1936

Отец: Петруничев Иван Васильевич

Мать: Петруничева (Матюхина) Клавдия Петровна

Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабанов ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
07.10.2003
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область
Похороны
Неизвестно
Одоев, Одоевский муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.