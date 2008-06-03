Алексеев Николай Тимофеевич
Место рожденияВязниковский район, деревня Малый Холм
Дата рождения22.05.1935
Дата смерти03.06.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1935
Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
07.11.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Вязники, Владимирской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.06.2008
Похороны
Неизвестно
д.М.Липки, Владимирская обл.