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Алексеев Николай Тимофеевич

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Место рождения

Вязниковский район, деревня Малый Холм

Дата рождения

22.05.1935

Дата смерти

03.06.2008

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1935

Отец: Алексеев Тимофей Васильевич

Мать: Алексеева Аграфена Иосифовна

Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
07.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Вязники, Владимирской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.06.2008
Похороны
Неизвестно
д.М.Липки, Владимирская обл.
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