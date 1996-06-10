Алексеева (Маляева) Аграфена Иосифовна
Место рожденияВязниковский район, деревня Малые Липки
Дата рождения03.06.1898
Дата смерти10.06.1996
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1898
Отец: Маляев ?
Мать: не указана
Вязниковский район, деревня Малые Липки
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич
Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
22.05.1935
Сын: Алексеев Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич
Вязниковский район, деревня Малый Холм
Смерть
10.06.1996