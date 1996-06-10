Алексеева (Маляева) Аграфена Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Маляева) Аграфена Иосифовна

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Место рождения

Вязниковский район, деревня Малые Липки

Дата рождения

03.06.1898

Дата смерти

10.06.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1898

Отец: Маляев ?

Мать: не указана

Вязниковский район, деревня Малые Липки
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич

Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
22.05.1935

Сын: Алексеев Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Васильевич

Вязниковский район, деревня Малый Холм
Смерть
10.06.1996
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