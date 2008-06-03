Алексеев Тимофей Васильевич
Место рожденияВязниковский район, деревня Малый Холм
Дата рождения1896
Дата смерти31.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Алексеев Василий
Мать: не указана
Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Аграфена Иосифовна
Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
22.05.1935
Сын: Алексеев Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Алексеева Аграфена Иосифовна
Вязниковский район, деревня Малый Холм
Смерть
31.07.1944
Латвия, Резекненский уезд, Крустпилсский край, Аташиевская волость, деревня Зирнайтес
Причина смерти: На войне, 3 ударная армия, 207 СД | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55238520 Служил 594 сп 207 сд 2 ПрибФ погиб 31.07.1944 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelove... Показать все
Похороны
31.07.1944
поселение Аташиене, Воинское братское кладбище
селение Аташиене находится на трассе P62 между Резекне и Екабпилс