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Алексеев Тимофей Васильевич

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Место рождения

Вязниковский район, деревня Малый Холм

Дата рождения

1896

Дата смерти

31.07.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Алексеев Василий

Мать: не указана

Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Аграфена Иосифовна

Вязниковский район, деревня Малый Холм
Рождение ребёнка
22.05.1935

Сын: Алексеев Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Алексеева Аграфена Иосифовна

Вязниковский район, деревня Малый Холм
Смерть
31.07.1944
Латвия, Резекненский уезд, Крустпилсский край, Аташиевская волость, деревня Зирнайтес
Причина смерти: На войне, 3 ударная армия, 207 СД | http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=55238520 Служил 594 сп 207 сд 2 ПрибФ погиб 31.07.1944 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelove... Показать все
Похороны
31.07.1944
поселение Аташиене, Воинское братское кладбище
селение Аташиене находится на трассе P62 между Резекне и Екабпилс
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