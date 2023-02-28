Сергей Евдокимов
Место рождения
Дата рожденияДо 1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1793
Дочь: Анна Сергеева
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Бракосочетание
26.04.1795
Жена: Стефанида (Стефанова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1795
Сын: Потапий Сергеев
Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)
Рождение ребёнка
12.02.1798
Дочь: Агафия Сергеева
Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)
Рождение ребёнка
19.01.1800
Дочь: Татьяна Сергеева
Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)
Рождение ребёнка
06.08.1801
Сын: Стефан Сергеев
Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)
Рождение ребёнка
До 1808
Сын: Борис Сергеев
Мать ребёнка: Евдокия Иосифова
Смерть
Неизвестно