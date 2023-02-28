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Сергей Евдокимов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1776 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.07.1793

Дочь: Анна Сергеева

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.04.1795

Жена: Стефанида (Стефанова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1795

Сын: Потапий Сергеев

Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1798

Дочь: Агафия Сергеева

Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1800

Дочь: Татьяна Сергеева

Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1801

Сын: Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Стефанида (Стефанова)

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1808

Сын: Борис Сергеев

Мать ребёнка: Евдокия Иосифова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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