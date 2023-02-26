Стефанида (Стефанова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида (Стефанова)

Стефанида (Стефанова)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1795

Муж: Сергей Евдокимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1795

Сын: Потапий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.02.1798

Дочь: Агафия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.01.1800

Дочь: Татьяна Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.08.1801

Сын: Стефан Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Евдокимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close