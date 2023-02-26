Стефанида (Стефанова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1795
Муж: Сергей Евдокимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
06.12.1795
Сын: Потапий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
12.02.1798
Дочь: Агафия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
19.01.1800
Дочь: Татьяна Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
06.08.1801
Сын: Стефан Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно