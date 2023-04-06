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Борис Сергеев

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1808

Дата смерти

До 1841

Пол

Мужской

Отец

До 1774 г.р.

Мать

1749 г.р.

Жена

1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808

Отец: Сергей Евдокимов

Мать: Евдокия Иосифова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.10.1831

Жена: Агафия Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1831
отставной солдат
Военная служба
1831
отставной солдат
Смерть
До 1841
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