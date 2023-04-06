Борис Сергеев
Место рождения
Дата рожденияДо 1808
Дата смертиДо 1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1808
Отец: Сергей Евдокимов
Мать: Евдокия Иосифова
Бракосочетание
18.10.1831
Жена: Агафия Максимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1831
отставной солдат
Военная служба
1831
отставной солдат
Смерть
До 1841