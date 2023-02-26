(Кочникова) Пелагея Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Бракосочетание
12.11.1836
Муж: Захарий Иванов
Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
09.12.1836
Дочь: Анна Захарова
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Рождение ребёнка
07.11.1839
Сын: Иоанн Захаров
Отец ребёнка: Захарий Иванов
Смерть
Неизвестно