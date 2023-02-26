(Кочникова) Пелагея Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кочникова) Пелагея Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: Кочников Никита Филиппов

Мать: Авдотья (Евдокия) Григорьева

Бракосочетание
12.11.1836

Муж: Захарий Иванов

Богоявленская церковь с.Ревякина
Рождение ребёнка
09.12.1836

Дочь: Анна Захарова

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.11.1839

Сын: Иоанн Захаров

Отец ребёнка: Захарий Иванов

Дяглевка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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