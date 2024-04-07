Тростинский Моисей Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1876
Дочь: Наталья Моисеевна
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
08.01.1879
Дочь: Корольчук Мария Моисеевна
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Даниловна
Рождение ребёнка
05.08.1881
Сын: Тростинский Трофим Моисеевич
Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно