Тростинский Моисей Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тростинский Моисей Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тростинский Лаврентий Пантелемонович

Мать: Тростинская Евфросинья

Рождение ребёнка
06.09.1876

Дочь: Наталья Моисеевна

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
08.01.1879

Дочь: Корольчук Мария Моисеевна

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Даниловна

Рождение ребёнка
05.08.1881

Сын: Тростинский Трофим Моисеевич

Мать ребёнка: Тростинская Евдокия Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тростинская Евдокия Даниловна

Смерть
Неизвестно
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