Тростинский Лаврентий Пантелемонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тростинский Лаврентий Пантелемонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

21.04.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Тростинский Пантелемон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1849

Дочь: Тростинская Фёкла Лаврентьевна

Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тростинский Федот Лаврентьевич

Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тростинский Моисей Лаврентьевич

Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тростинский Маркиан Лаврентьевич

Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья

Смерть
21.04.1895
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