Тростинский Лаврентий Пантелемонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти21.04.1895
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Тростинский Пантелемон
Рождение ребёнка
20.07.1849
Дочь: Тростинская Фёкла Лаврентьевна
Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тростинский Федот Лаврентьевич
Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тростинский Моисей Лаврентьевич
Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тростинский Маркиан Лаврентьевич
Мать ребёнка: Тростинская Евфросинья
Смерть
21.04.1895