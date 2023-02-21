Анастасия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
10.02.1886
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
08.04.1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
?.02.1891
Сын: Кочетов Григорий
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
?.10.1893
Сын: Кочетов Павел
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Нестор
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Николай (Урядник)
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочетов Терентий
Отец ребёнка: Кочетов Гаврила
Смерть
Неизвестно