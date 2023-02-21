Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
10.02.1886

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
08.04.1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
?.02.1891

Сын: Кочетов Григорий

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
?.10.1893

Сын: Кочетов Павел

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Нестор

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Николай (Урядник)

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочетов Терентий

Отец ребёнка: Кочетов Гаврила

Смерть
Неизвестно
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