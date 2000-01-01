Кочетов Нестор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочетов Гаврила
Мать: Анастасия Петрова
Рождение ребёнка
23.10.1896
Сын: Кочетов Михаил
Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Васса
Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова
Рождение ребёнка
12.05.1915
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова
Слащевская
Смерть
Неизвестно