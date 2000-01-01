Кочетов Нестор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетов Нестор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочетов Гаврила

Мать: Анастасия Петрова

Рождение ребёнка
23.10.1896

Сын: Кочетов Михаил

Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Васса

Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова

Рождение ребёнка
12.05.1915

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Кочетова Дарья Иосифова

Слащевская
Смерть
Неизвестно
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