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Акилина Лукьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1796 г.р.

Мать

1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1862

Отец: Лука Устинов

Мать: Фекла Иванова

Смерть
Неизвестно
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