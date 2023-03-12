Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Никита Лукианов
Отец ребёнка: Лука Устинов
Рождение ребёнка
28.08.1856
Сын: Михаил Лукианов
Отец ребёнка: Лука Устинов
Раменье, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1859
Дочь: Евдокия Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Устинов
Рождение ребёнка
06.06.1862
Дочь: Акилина Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Устинов
Смерть
Неизвестно