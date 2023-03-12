Фекла Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Никита Лукианов

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
28.08.1856

Сын: Михаил Лукианов

Отец ребёнка: Лука Устинов

Раменье, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
14.02.1859

Дочь: Евдокия Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Рождение ребёнка
06.06.1862

Дочь: Акилина Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Устинов

Смерть
Неизвестно
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