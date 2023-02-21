Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Жариков Иван Петрович
Жариков Иван Петрович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1926
Дата смерти
1933
Пол
Мужской
Отец
Жариков Петр Иванович
1899 г.р.
Мать
Жарикова (Синякина) Агафья Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Жариков Петр Иванович
Мать:
Жарикова Агафья Александровна
Смерть
1933
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия