Жарикова (Синякина) Агафья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
22.07.1928
Дочь: Косолапова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Пункт Надежда Петровна
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
21.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Рождение ребёнка
11.?.?
Сын: Жариков Владимир Петрович
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович
Смерть
15.05.1979