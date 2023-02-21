Жарикова (Синякина) Агафья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жарикова (Синякина) Агафья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.05.1979

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Жариков Николай Петрович

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1924

Сын: Жариков Николай Петрович

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Жариков Иван Петрович

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
22.07.1928

Дочь: Косолапова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Пункт Надежда Петровна

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Жариков Иван Петрович

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Жариков Петр Петрович

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
11.?.?

Сын: Жариков Владимир Петрович

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жариков Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Жариков Петр Иванович

Смерть
15.05.1979
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