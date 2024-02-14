Валиахметова ?
Место рожденияг. Набережные Челны ТАССР
Дата рождения195
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиахметов Миншакир
Татарская АССР,Алькеевский район,с. Шибаши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валиахметов Миншакир
Татарская АССР,Алькеевский район,с. Шибаши
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиахметов Шафагат Миншакирович
Отец ребёнка: Валиахметов Миншакир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиахметов Миншакир