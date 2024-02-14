Валиахметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметова ?

Место рождения

г. Набережные Челны ТАССР

Дата рождения

195

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
195

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Набережные Челны ТАССР
Рождение ребёнка
02.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Миншакир

Татарская АССР,Алькеевский район,с. Шибаши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валиахметов Миншакир

Татарская АССР,Алькеевский район,с. Шибаши
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахметов Шафагат Миншакирович

Отец ребёнка: Валиахметов Миншакир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиахметов Миншакир

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