Валиахметов Миншакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиахметов Миншакир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

195 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиахметова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиахметов Шафагат Миншакирович

Мать ребёнка: Валиахметова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валиахметова ?

Рождение ребёнка
02.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиахметова ?

Смерть
Неизвестно

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