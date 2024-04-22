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Якшин Артемий Анисимович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Якшин Анисим Аврамович

Мать: Якшина Марфа Семеновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Якшин Мирон Артемьевич

Мать ребёнка: Якшина Мавра Логиновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Якшин Никифор Артемьевич

Мать ребёнка: Якшина Мавра Логиновна

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
С 1804
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1804 году Самовольно
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Якшин Самсон Артемьевич

Мать ребёнка: Якшина Мавра Логиновна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Мавра Логиновна

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1824
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
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