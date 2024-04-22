Якшин Артемий Анисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Якшин Анисим Аврамович
Мать: Якшина Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Якшина Мавра Логиновна
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Якшина Мавра Логиновна
Место жительства
С 1804
Переселились в 1804 году Самовольно
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Якшина Мавра Логиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якшина Мавра Логиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1824