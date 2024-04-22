Якшина (Шуваева) Марфа Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1750
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1774
Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1778
Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Матрена Анисимовна
Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно