Якшина (Шуваева) Марфа Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якшина (Шуваева) Марфа Семеновна

Место рождения

Голдобино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Голдобино, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Якшин Артемий Анисимович

Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Якшин Конон Анисимович

Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Якшин Михайло Анисимович

Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Якшин Федор Анисимович

Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович

Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Матрена Анисимовна

Отец ребёнка: Якшин Анисим Аврамович

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якшин Анисим Аврамович

Место жительства
Неизвестно
Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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