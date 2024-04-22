Якшин Михайло Анисимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: Якшин Анисим Аврамович
Мать: Якшина Марфа Семеновна
Рождение ребёнка
Около 1803
Место жительства
С 1806
Переселились в 1806 году Самовольно
Рождение ребёнка
Около 1810
Рождение ребёнка
Около 1821
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1828