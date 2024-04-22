Якшин Михайло Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшин Михайло Анисимович

Якшин Михайло Анисимович

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: Якшин Анисим Аврамович

Мать: Якшина Марфа Семеновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Якшин Яков Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1806
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1806 году Самовольно
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Якшин Иван Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Якшин Семион Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1828
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close