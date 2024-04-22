Якшин Мирон Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкшин Мирон Артемьевич

Якшин Мирон Артемьевич

Место рождения

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Якшин Артемий Анисимович

Мать: Якшина Мавра Логиновна

Донова, Ишимский округ, Тобольская губерния
Место жительства
С 1804
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Переселились в 1804 году Самовольно
Рождение ребёнка
1812

Сын: Якшин Осип Миронович

Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Якшин Григорий Миронович

Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Якшин Антон Миронович

Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Анна Мироновна

Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Якшин Тимофей Миронович

Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна

Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якшина Марина Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1827
Красивое, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close