Якшин Мирон Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Якшин Артемий Анисимович
Мать: Якшина Мавра Логиновна
Место жительства
С 1804
Переселились в 1804 году Самовольно
Рождение ребёнка
1812
Сын: Якшин Осип Миронович
Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1822
Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Анна Мироновна
Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Якшина Марина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якшина Марина Игнатьевна
Место жительства
Неизвестно
Плешково, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
1827