Kossakowska (Godlewska) Józefa Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kossakowska (Godlewska) Józefa

Место рождения

Miodusze Wielkie

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Godlewski Franciszek

Мать: Godlewska (Kaczyńska) Wiktoria

Miodusze Wielkie
Бракосочетание
25.10.1898

Муж: Kossakowski Aleksander

Jabłonka Kośc.akt 12/1898
Рождение ребёнка
03.10.1899

Сын: Kossakowski Jan

Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander

Miodusze W/Jabłonka Kośc.47/1899
Рождение ребёнка
12.07.1903

Дочь: (Kossakowska) Helena

Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander

Kossaki/Kołaki akt 77/1903
Рождение ребёнка
24.03.1906

Дочь: Załoga (Kossakowska) Natalia

Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander

Kossaki/Kołaki
Рождение ребёнка
04.09.1911

Дочь: Zaremba (Kossakowska) Anna

Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander

Głodowo/Kołaki akt 126/1911
Рождение ребёнка
1914

Сын: Kossakowski Aleksander

Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander

Смерть
Неизвестно

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