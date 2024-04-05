Kossakowska (Godlewska) Józefa
Место рожденияMiodusze Wielkie
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Miodusze Wielkie
Бракосочетание
25.10.1898
Jabłonka Kośc.akt 12/1898
Рождение ребёнка
03.10.1899
Сын: Kossakowski Jan
Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander
Miodusze W/Jabłonka Kośc.47/1899
Рождение ребёнка
12.07.1903
Дочь: (Kossakowska) Helena
Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander
Kossaki/Kołaki akt 77/1903
Рождение ребёнка
24.03.1906
Дочь: Załoga (Kossakowska) Natalia
Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander
Kossaki/Kołaki
Рождение ребёнка
04.09.1911
Дочь: Zaremba (Kossakowska) Anna
Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander
Głodowo/Kołaki akt 126/1911
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Kossakowski Aleksander
Смерть
Неизвестно