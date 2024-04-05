Kossakowski Aleksander Около 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kossakowski Aleksander

Место рождения

Kossaki

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: Kossakowski Konstanty

Мать: Kossakowska (Kołakowska) Marianna

Kossaki
Бракосочетание
25.10.1898

Жена: Kossakowska (Godlewska) Józefa

Jabłonka Kośc.akt 12/1898
Рождение ребёнка
03.10.1899

Сын: Kossakowski Jan

Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa

Miodusze W/Jabłonka Kośc.47/1899
Рождение ребёнка
12.07.1903

Дочь: (Kossakowska) Helena

Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa

Kossaki/Kołaki akt 77/1903
Рождение ребёнка
24.03.1906

Дочь: Załoga (Kossakowska) Natalia

Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa

Kossaki/Kołaki
Рождение ребёнка
04.09.1911

Дочь: Zaremba (Kossakowska) Anna

Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa

Głodowo/Kołaki akt 126/1911
Рождение ребёнка
1914

Сын: Kossakowski Aleksander

Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa

Смерть
Неизвестно

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