Kossakowski Aleksander
Место рожденияKossaki
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Kossaki
Бракосочетание
25.10.1898
Jabłonka Kośc.akt 12/1898
Рождение ребёнка
03.10.1899
Сын: Kossakowski Jan
Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa
Miodusze W/Jabłonka Kośc.47/1899
Рождение ребёнка
12.07.1903
Дочь: (Kossakowska) Helena
Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa
Kossaki/Kołaki akt 77/1903
Рождение ребёнка
24.03.1906
Дочь: Załoga (Kossakowska) Natalia
Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa
Kossaki/Kołaki
Рождение ребёнка
04.09.1911
Дочь: Zaremba (Kossakowska) Anna
Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa
Głodowo/Kołaki akt 126/1911
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Kossakowska (Godlewska) Józefa
Смерть
Неизвестно