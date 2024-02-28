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Некрасов Иван Тимофеев

Место рождения

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Некрасов Тимофей Иванов

Мать: Некрасова Елена Алексеева

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.06.1882

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Некрасов Арсений Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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