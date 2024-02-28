Некрасов Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Некрасов Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
10.06.1882
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна
Рождение ребёнка
12.02.1887
Сын: Некрасов Арсений Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно