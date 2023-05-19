Некрасова (-) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (-) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1882

Дочь: Марья Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.02.1887

Сын: Некрасов Арсений Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Тимофеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Тимофеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно