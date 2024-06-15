Некрасов Тимофей Иванов 27.04.1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

27.04.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1820

Отец: Некрасов Иван Ефимов

Мать: Некрасова Ефимия Стефанова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Мария Иванова

Бракосочетание
09.11.1838

Жена: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева

Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева

Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ведерникова (Некрасова) Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Сергей Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова Мария Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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