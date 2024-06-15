Некрасов Тимофей Иванов
Место рождения
Дата рождения27.04.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1820
Отец: Некрасов Иван Ефимов
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Мария Иванова
Бракосочетание
09.11.1838
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева
Старица, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ведерникова (Некрасова) Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова (Малыгина) Елена Алексеева
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Некрасова Мария Иванова
Смерть
Неизвестно