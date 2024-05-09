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Калугин Егор Поликарпов

Место рождения

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.

Отец: Калугин Поликарп Федоров

Мать: Калугина Степанида Аникина

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Акулина Николаева

Рождение ребёнка
1816 ст.

Сын: Калугин Федор Егоров

Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1819 ст.

Сын: Калугин Яков Егоров

Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1822 ст.

Дочь: Калугина Мавра Егорова

Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Дочь: Калугина Анна Егорова

Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Калугин Василий Егоров

Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Калугин Лаврентий Егоров

Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева

Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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