Калугин Егор Поликарпов
Место рождения
Дата рождения1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816 ст.
Сын: Калугин Федор Егоров
Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева
Рождение ребёнка
1819 ст.
Сын: Калугин Яков Егоров
Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева
Рождение ребёнка
1822 ст.
Дочь: Калугина Мавра Егорова
Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева
Рождение ребёнка
1827 ст.
Дочь: Калугина Анна Егорова
Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева
Рождение ребёнка
1830 ст.
Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева
Рождение ребёнка
1838 ст.
Мать ребёнка: Калугина Акулина Николаева
Смерть
Неизвестно